Путин допустил влияние американских хакеров на выборы в США

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Президент России Владимир Путин говорил 2 июня о масштабах киберугроз. В интервью телеканалу NBC глава государства выразил мнение, что вмешаться в президентские выборы США могли и сами американские хакеры. Второй день форума в Санкт-Петербурге был богат не только на громкие заявления, но и на экономические решения: десятки встреч и сотни подписанных соглашений.

Второй день форума для президента России был невероятно насыщенным. Часы уже показывали почти полночь, когда Владимир Путин появился на стенде "Известий". Этот частный медиа-холдинг запускает перезагрузку. Президенту представили новый мультимедийный центр, который объединит возможности нескольких новостных служб, сообщает "ТВ Центр".

Возможности информационной платформы президенту продемонстрировал генеральный директор "Известий" Владимир Тюлин. Новая медиаструктура создаётся на базе двух телеканалов и, собственно, газеты "Известия". По мнению Владимира Путина, новый портал будет весьма востребован.

Завершающая встреча второго дня форума - с вице-канцлером Германии, и уже проходит в Константиновском дворце. Владимир Путин и Зигмар Габриэль общались без переводчика. На немецком. Министр иностранных дел Германии и президент России обсудили актуальные вопросы российско-германских отношений, ситуацию на Украине и в Сирии. В субботу Габриэль планирует провести переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. На повестке – те же темы.

Деловые сессии, заседания, множество переговоров "на ногах" и, конечно, встречи с предпринимателями. Об итогах форума многим участникам удалось рассказать Владимиру Путину лично. Бизнесмены заключили контракты на миллиарды долларов. Так, контракт, стоимостью 10 миллиардов подписала немецкая Linde с Татарстаном. Там компания построит нефтехимический комплекс. Много соглашений в сфере цифровых технологий, в частности, с такими гигантами, как Ozon и eBay. Заключили ряд договорённостей и газово-нефтяные компании. "Роснефть" - с иракскими партнёрами, а "Газпром" - с нидерландско-британской Shell.

Важные политические заявления звучали накануне, 2 июня, на пленарном заседании с участием Владимира Путина. Президент дал оценку самым заметным мировым событиям. В качестве модератора мероприятия пригласили выступить американку Меган Келли.

Телеведущая канала NBC задавала президенту вполне, надо сказать, ожидаемые, в стиле своих коллег из США, вопросы. Вот только ответы были для неё неожиданными. И очень яркими. Спросила она Путина, в частности, что он думает про решение Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату. Оказалось, что ведущая их даже не читала.

"Я не отношусь к числу европейских лидеров. По крайней мере, они так не считают. А вы читали Парижские соглашения? Нет. Парижское соглашение по климату - это хороший правильный документ, направленный на решение одной из глобальных проблем сегодняшнего дня - помешать изменению климата. Речь идет о том, чтобы не допустить изменения температуры на два градуса. На форуме как-то пока не ощущается, что температура растет. Don't worry, be happy", - ответил президент России.

Спрашивала Келли Владимира Путина об уровне жизни в России, о ситуации в Сирии и его отношении к президенту этой страны Башару Асаду. Говорили про развитие новых технологий и инвестиционный климат в нашей стране. Но больше всего американку волновал, разумеется, вопрос о хакерах. На заседании она попробовала задать его трижды, и в четвёртый спросила о якобы российском влиянии на выборы в США во время личного интервью с президентом.

"Хакеры могут быть, где угодно. Они могут быть в России, в Азии, в Америке, в Латинской Америке. Они могут быть, кстати, в Соединённых Штатах, которые очень ловко, профессионально, как у нас говорят, "перевели стрелку" на Россию. Вы не можете себе этого представить?", - отметил Путин.

Какие ещё вопросы задала ведущая телеканала NBC российскому президенту, пока неизвестно. Полная версия интервью выйдет в эфир позже. Но что-то подсказывает, что он уже их слышал, и тоже - не раз.

Евгения Карих, Валентин Мурзин, "ТВ-Центр".

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