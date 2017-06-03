Посол России в США отказался комментировать контакты с зятем Трампа

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Посол России в США Сергей Кисляк заявил, что не будет комментировать свои ежедневные дипломатические контакты. Так он ответил на вопрос журналистов о встрече с советником и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. При этом он подчеркнул, что не опасается возможной спекуляции американских СМИ на тему его приезда в Нью-Йорк.

Посол России в США Сергей Кисляк отметил, что не будет комментировать прессе свои ежедневные дипломатические контакты, в том числе, возможные встречи с советником и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не комментирую мои ежедневные контакты, и это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным беседам", — отметил глава дипмиссии в разговоре с журналистами в Нью-Йорке, куда он приехал на спектакль "Красная Жизель" театра балета Бориса Эйфмана.

Также он подчеркнул, что не опасается, если в ближайшие дни американские журналисты начнут спекулировать по поводу его приезда в Нью-Йорк. "Если они расскажут, что я встречался с великолепными артистами, приехавшими из России, я буду только рад этому", — сказал посол.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с данными американской разведки, написало, что Кушнер в начале декабря 2016 года во время встречи с Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа.

Накануне в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что американская сторона "спятила", обвиняя российского посла во встречах с представителями команды Трампа. Он напомнил, что встречи с людьми являются работой главы дипмиссии. Также он предложил США принять таблетку от истерии.

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