Полиция сорвала рок-концерт в Германии из-за угрозы терроризма

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Полиция Германии эвакуировала почти 90 тысяч человек с рок-фестиваля возле города Нюрбургринг. Причина – в террористической угрозе. По подозрению в подготовке теракта задержаны два человека.

Почти 90 тысяч человек эвакуированы с рок-фестиваля в Германии из-за террористической угрозы. Мероприятие проходило под открытым небом возле города Нюрбургринг на юго-западе страны, сообщает "ТВ Центр".

По требованию полиции выступление артистов было остановлено, зрителей попросили покинуть площадку. По подозрению в подготовке теракта задержаны два человека - сотрудники фирмы, которая обслуживала концерт. По неподтверждённой пока информации, они пронесли на территорию подозрительный предмет. Как сообщает местная пресса, один из задержанных может быть связан с исламистами.

Между тем, по данным "Интерфакса", фестиваль продолжится в 13:30 по местному времени (14:30 по московскому).