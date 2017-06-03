Во Франции начали расследование в отношении главы штаба Макрона

Теги: В мире коррупция франция макрон

Новые тучи сгущаются над партией Эммануэля Макрона. Перед парламентскими выборами коррупционный скандал разразился вокруг одного из ближайших сторонников нового президента. Генерального секретаря движения "Вперёд, Республика!" Ришара Феррана подозревают в коррупции.

Эта история всплыла очень не вовремя. До выборов в парламент осталась неделя. А вокруг команды президента Франции Эммануэля Макрона разгорается коррупционный скандал, сообщает "ТВ Центр".

Фигурант - бывший глава избирательного штаба нового президента, а теперь министр территориального развития Ришар Ферран. СМИ выяснили: в 2011-м некоммерческая организация Феррана взяла в аренду офис у агентства недвижимости его супруги. Компания, созданная всего за пару недель до сделки, на этом контракте заработала 600 тысяч евро. Неплохая прибавка в семейный бюджет. А ведь движение "Вперед!", у руля которого Ферран стоял вместе с Макроном, так громко обещало французам: старых "схем" новая власть не допустит.

"Мы никого и ничего не предавали. Все, что я делал в моей профессиональной жизни, было легально, публично и прозрачно", - заявил сам Ферран.

Пресса пишет, что все это слишком напоминает "Пенелопагейт" - скандал с якобы фиктивным трудоустройством супруги Франсуа Фийона. В разгар предвыборной кампании он поставил крест на шансах кандидата от правых сесть в президентское кресло. Но Ферран не Фийон. Эммануэль Макрон дело в отношении министра вообще не комментирует.

"Правительство должно править. Пресса делать свою работу. А судебная система – свою", - отметил президент Франции.

А премьер Эдуар Филипп публично встал на защиту, заявив, что Ферран все равно останется в кабмине.

"Я говорю - да. И я говорю это, прекрасно осознавая чувства французов по этому вопросу", - отметил Филипп.

Отставки Ришара Феррана, как показывают соцопросы, хотели бы 70% французов. И сколько из них после этой истории откажется голосовать за движение "Вперед!" - сейчас главный вопрос.

Эти парламентские выборы во Франции даже называют третьим туром президентских, так важна для нового хозяина Елисейского дворца поддержка Национальной ассамблеи. Если созданное Макроном движение "Вперед!" не получит в парламенте большинства, ему придется создавать коалицию, а значит, делиться полномочиями. Чего новый президент, судя по последним заявлениям, делать явно не намерен.

Макрон рассчитывает на убедительную победу. "Вперед, Республика!", как говорят социологи, может набрать 30% голосов избирателей.

"Во Франции традиционно поддерживают партию президента, так что у движения Макрона неплохие шансы. Социалисты скорее всего станут его союзниками. Сложнее обстоят дела у "Республиканцев". Вы не можете один день говорить людям "голосуйте за Макрона". А на следующий - "нет, голосуйте против Макрона". Правых ждут трудности", - рассказал политик Иван Бло.

По популярности "Республиканцы" сейчас совсем ненамного опережают "Национальный Фронт". У ультраправых все шансы резко увеличить представительство в парламенте. Марин Ле Пен сделала выводы после поражения в президентской гонке: больше не пугает французов "Фрекзитом". И обещает реальные перемены. Макрон, говорит глава Нацфронта, комментируя итоги встречи главы Елисейского дворца с Владимиром Путиным, пока мало чем отличается от предшественника.

"А какая разница между ним и президентом Олландом? Мы собираемся отменить санкции? Которые, между прочим, очень больно бьют по нашей экономике и сельскому хозяйству. Да, или нет? Он просто продолжает линию Олланда. Ничего нового", - заявила Марин Ле Пен.

Глава Нацфронта уже призвала Макрона отправить Феррана в отставку. Решать этот вопрос президенту все же придется. 7 июня Франции представят новый закон об этике поведения чиновников. Инициированный после разбирательства вокруг Фийона, случай с Ферраном документ трактует однозначно: если госслужащий станет подозреваемым, он обязан уйти в отставку. А французская прокуратура, после долгих размышлений, предварительное расследование по делу одного из ключевых соратников нового президента все-таки открыла.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.