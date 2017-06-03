12:02, 03 июня 2017

СБ ООН расширил санкции против КНДР

Теги:  В мире  оон  кндр  санкции

Вслед за США, санкции против Северной Кореи расширил Совбез ООН. В санкционный список включены 14 физических лиц, а также четыре юридических лица.

Совет безопасности ООН расширил санкции против Северной Кореи. Соответствующий документ был принят единогласно, передает "ТВ Центр".

Поводом для такого решения стали последние ракетные запуски, осуществлённые Пхеньяном в нарушение предыдущих резолюций Совбеза. В санкционный список включены 14 физических лиц, по большей части госслужащих и предпринимателей, а также четыре юридических лица. Все их активы за пределами КНДР будут заморожены.

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