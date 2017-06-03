СБ ООН расширил санкции против КНДР
Вслед за США, санкции против Северной Кореи расширил Совбез ООН. В санкционный список включены 14 физических лиц, а также четыре юридических лица.
Совет безопасности ООН расширил санкции против Северной Кореи. Соответствующий документ был принят единогласно, передает "ТВ Центр".
Поводом для такого решения стали последние ракетные запуски, осуществлённые Пхеньяном в нарушение предыдущих резолюций Совбеза. В санкционный список включены 14 физических лиц, по большей части госслужащих и предпринимателей, а также четыре юридических лица. Все их активы за пределами КНДР будут заморожены.