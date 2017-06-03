Россия передала Сирии более 4 тонн гуманитарных грузов

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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели семь акций на территории Сирии за сутки. Они передали жителям республики более четырех тонн гуманитарных грузов.

Более четырёх тонн гуманитарных грузов передали жителям Сирии сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. За сутки они провели сразу семь акций на территории республики, сообщает "ТВ Центр".

Помощь наших военнослужащих особенно ждали в деревне Мшейрфа. Она находится в провинции Латакия. Населённый пункт сильно пострадал от рук террористов. В результате боевых действий многие семьи остались без кормильцев, а дети - без родителей. Некоторые дома и больницы полностью разрушены исламистами.

Сотрудники Центра по примирению доставили жителям более 300 продуктовых наборов. В основном это сахар, крупы, рис, мука и мясные консервы.