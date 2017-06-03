В Мурманске возбудили дело против кафе, не пустившего детей-инвалидов

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Уголовное дело возбуждено в Мурманске после скандала в одном из городских кафе, охрана которого, отказалась пускать внутрь детей-инвалидов. Теперь виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

В Мурманске Следственный комитет возбудил уголовное дело после скандала в одном из городских кафе. В заведение отказались пускать детей-инвалидов на колясках, сообщает "ТВ Центр".

О шокирующей истории возмущенные родители рассказали в социальных сетях. Женщины с детьми попытались войти в кафе. Но охранники преградили им путь, потребовав оставить коляски на выходе. Попытки объяснить сотрудникам заведения, что дети просто не могут передвигаться самостоятельно, ни к чему не привели.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.