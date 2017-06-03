Российские военные применили "Искандеры" на учениях в Таджикистане

Теги: учения таджикистан россия Армия

В Таджикистане продолжаются российские военные учения. Впервые были применены ракетные комплексы "Искандер". Удар был нанесен по условной цели, расположенной в 140 километрах от стартовой позиции на полигоне Ляур.

Российские военные впервые использовали ракетные комплексы "Искандер" на антитеррористических учениях в Таджикистане, передает "ТВ Центр".

Удар был нанесен по условной цели, расположенной в 140 километрах от стартовой позиции на полигоне Ляур. По легенде, военнослужащие уничтожили большое скопление боевиков. Помимо этого, войска применили системы залпового огня "Ураган". Свои действия отработали и экипажи бомбардировщиков дальней авиации, которые вылетели из Новосибирской области и ударили по условному противнику на территории Таджикистана.

Всего же в совместных учениях было задействовано около двух тысяч российских военных.