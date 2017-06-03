В московском метро выступили Лещенко и Пахмутова

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Новую песню, посвященную московскому метро представили в столичной подземке Лев Лещенко и Александра Пахмутова. Они выступили на станции "Деловой центр" в ночь на 3 июня.

В Московском метро в ночь на 3 июня состоялся большой концерт. На станции "Деловой центр" выступили Лев Лещенко и Александра Пахмутова. Они представили новую песню, посвященную метро, сообщает "ТВ Центр".

Слова для неё написал поэт Николай Добронравов. Гостями ночного концерта стали более 300 человек. Это сотрудники подземки и приглашенные зрители. Перед ними выступил также Академический хор московского метрополитена. В ближайшие выходные песню о метро смогут услышать все пассажиры. Ее будут транслировать в вестибюлях и на эскалаторах.