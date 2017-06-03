Не менее 43 жителей Сирии погибли после авиаудара коалиции США

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Не менее 43 человек погибли в Сирии в результате авиаудара коалиции во главе с США по сирийской Ракке. Удар пришелся по шестиэтажному зданию, в котором находились жители страны. Большинство погибших - женщины и дети.

В результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийской Ракке погибли не менее 43 мирных жителей. Об этом сообщает агентство SANA.

Удары пришлись по шестиэтажному зданию в Ракке. Большинство жертв – женщины и дети. Десятки получили ранения. Само здание полностью разрушено.

Ранее 2 июня коалиция признала, как минимум, 484 невинных жертвы за время своих действий в Ираке и Сирии с осени 2014 года. В своем докладе представители коалиции отметили, что мирные граждане не должны были стать целями атак.

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