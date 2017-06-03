ЕС выделит 50 миллионов евро на восстановление Донбасса

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Евросоюз решил выделить украинским властям 50 миллионов евро для восстановления городской инфраструктуры, а также реализации гуманитарных проектов в Донбассе. Об этом рассказали в Верховной Раде Украины.

Евросоюз готовится выделить Киеву 50 миллионов евро на восстановление городской инфраструктуры и реализацию гуманитарных проектов в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады Украины, передает "Российская Газета".

По словам комиссара по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнеса Хана, Брюссель положительно отметил восстановление объектов городской инфраструктуры в Мариуполе.

С 1 по 2 июня Хан находился с визитом на Украине, в ходе которого он посетил Киев, а также Мариуполь и Днепр (бывший Днепропетровск). В поездке в Донбасс его сопровождали первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, а также министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

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