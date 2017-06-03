Путин принял участие в имянаречении танкера "Кристоф де Маржери"

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии имянаречения танкера-газовоза "Кристофа де Маржери", названного в честь погибшего 2,5 года назад экс-главы Total. Это судно способно работать при температурах до минус 52 градусов и проходить через льдины толщиной более двух метров.

В субботу президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза под названием "Кристоф де Маржери". Она состоялась на берегу Финского залива, передает "ТВ Центр".

Судно класса Arc-7 способно работать при температурах до минус 52 градусов и проходить через льдины толщиной более двух метров. Новый газовоз назвали в честь экс-главы французской компании Total - Кристофа де Маржери. Руководитель энергетического концерна погиб 2,5 года назад в результате авиакатастрофы во "Внуково". Новое судно - первое из 15 танкеров-газовозов для проекта "Ямал СПГ".

"Самый современный танкер высокого ледового класса "Кристоф де Маржери" станет флагманом в линейке из 15 подобных кораблей. Все они предназначены для масштабного проекта "Ямал СПГ", который мы реализуем совместно с французскими и китайскими партнёрами. Отмечу, что этот проект, без преувеличения, значим не только для нашей страны, да и, пожалуй, не только для Европы: этот проект в целом является весьма существенным вкладом в развитие мировой энергетики", - сказал Путин.