Путин вручил Гранину госпремию за достижения в гуманитарной деятельности

Президент России Владимир Путин вручил государственную премию советскому и российскому писателю Даниилу Гранину. Глава государства отметил его как человека, заслужившего высочайший моральный авторитет, а также поблагодарил писателя за вклад в духовное и культурное воспитание молодёжи.

В субботу в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин вручил государственную премию советскому и российскому писателю, ветерану Великой Отечественной войны Даниилу Гранину, передает "ТВ Центр". Почетное звание лауреата госнаграды ему присвоено за выдающиеся гуманитарные достижения. Уже много лет автор занимается благотворительной деятельностью. Президент отметил Гранина как человека, заслужившего высочайший моральный авторитет. И поблагодарил писателя за вклад в духовное и культурное воспитание молодёжи.