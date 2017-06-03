В Москве начался фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи"

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Фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" проходят в Москве. По всей столице работает 30 тематических площадок. Самые зрелищные моменты ждут посетителей на закрытии фестиваля 12 июня на Тверской улице.

От античности до современности! В Москве в самом разгаре - ежегодный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи". Погрузиться в непривычную атмосферу может любой желающий, сообщает "ТВ Центр".

По всей столице работает 30 тематических площадок. 3 июня в музее-заповеднике "Коломенское" - походные лагеря русских княжеств и Золотой орды. Для гостей подготовили захватывающую реконструкцию.

Но самые зрелищные моменты ждут посетителей на закрытии фестиваля 12 июня. Грандиозное шоу, костюмированое представление, конкурсы, мастер-классы. Всё это и не только - в День России на Тверской улице.