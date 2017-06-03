У стен Кремля стартовал книжный фестиваль

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Главный книжный фестиваль года открылся в Москве. У стен Кремля открылась большая ярмарка, где со скидкой можно приобрести новые и редкие издания.

Более 10 литературных площадок и около сотни тысяч произведений. В Москве стартовал главный книжный фестиваль года, сообщает "ТВ Центр".

Для жителей и гостей города у стен Кремля открылась большая ярмарка, где со скидкой можно приобрести новые и редкие издания. Кроме того, организаторы подготовили обширную развлекательную программу - поэтические чтения, творческие вечера и встречи с любимыми авторами. Также на Красной площади выступят артисты московских театров и симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета.

Завершится фестиваль 6 июня.