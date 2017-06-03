Ресин оценил ход строительства Храма святого праведного Алексия Московского
Советник мэра и патриарха Владимир Ресин проинспектировал ход строительства Храма святого праведного Алексия Московского на востоке Москвы. Там уже проводятся богослужения, а на конец лета назначена церемония освящения.
На востоке Москвы завершается строительство Храма святого праведного Алексия Московского. В здании идут отделочные работы, сообщает "ТВ Центр".
Уже проводятся богослужения, а на конец лета назначена церемония освящения. Качество строительных работ 3 июня проверил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
В настоящее время изготавливается иконостас для храма. В его отделке используется резьба по дереву. Полным ходом идет и благоустройство прилегающих территорий.