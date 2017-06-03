Не менее 18 человек погибли из-за взрывов на кладбище в Афганистане

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Не менее 18 человек стали жертвами взрывов рядом с траурной процессией в Кабуле. Атака произошла во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана. Он погиб накануне в ходе демонстрации протеста.

Три взрыва произошло в Кабуле рядом с траурной процессией в районе Сарои Шамоли. В результате терактов погибли не менее 18 человек, передает "Интерфакс".

Атака произошла во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана, который погиб 2 июня в ходе демонстрации протеста. Власти пока не комментируют происходящее.

В пятницу теракт произошел в хорошо охраняемой дипломатической зоне в столице Афганистана. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался неподалеку от нескольких посольств рядом с президентским дворцом. Взрыв унес жизни почти 100 человек. Ранения получили более 500 жителей.

Демонстранты требовали отставки президента, а также главы исполнительной власти и руководителей силовых структур, которых считают не способными остановить насилие.

Также в ходе акции протеста произошли столкновения с полицией. В результате беспорядков погибли семь демонстрантов по данным митингующих. В то же время, медики "скорой помощи" отметили, что жертвами стрельбы полицейских стали пять человек.