СКР возбудил дело после ДТП с участием автобуса с детьми в Подмосковье

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ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по факту ДТП в Коломенском районе, в результате которого пострадали дети. Авария произошла 2 июня на 102 километре автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе поселка Радужный Коломенского района Подмосковья.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Коломенском районе, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает сайт ГСУ СКР по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Авария произошла 2 июня на 102 километре автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе поселка Радужный Коломенского района Московской области. Там столкнулось два пассажирских автобуса, один из которых перевозил детей из Коломны в Истру на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности". В результате ДТП пострадали 14 человек. Их доставили в ГБУЗ МО "Коломенская ЦРБ" с телесными повреждениями. Госпитализация потребовалась 10 из них, в том числе, пяти несовершеннолетним.

Поездка и заказ автотранспорта была организована министерством образования Московской области. Однако услуги по перевозке могли не отвечать необходимым требованиям безопасности пассажиров.