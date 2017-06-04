Российские вертолеты Ка-52 уничтожили танк и пикап боевиков в Сирии

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Экипажи российских вертолетов Ка-52 уничтожили танк и пикап боевиков в Сирии. Это стало возможным благодаря уникальным возможностям бортового радиоэлектронного оборудования и вооружениям воздушного судна.

Экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 уничтожили танк и пикап боевиков в сирийской провинции Ракка. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минобороны.

"После ударов российских ВКС разрозненные группы боевиков с техникой, пытающиеся выйти с района Ракки в южном направлении провинции Хомс и Хама, уничтожаются экипажами ударных вертолетов Ка-52", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что танк боевиков был уничтожен новейшей противотанковой управляемой ракетой Вихрь-М1 с расстояния восьми километров, а пикап – с дистанции четырех километров.

В Минобороны подчеркнули, что это стало возможным благодаря уникальным возможностям бортового радиоэлектронного оборудования и вооружениям вертолета. Экипаж может эффективно применять имеющиеся на борту авиационные средства поражения в любое время суток, не входя в зону поражения противника.

При этом выявленные цели фиксируются воздушным оператором и уничтожаются с расстояния около 10 километров, что фиксируется приборами объективного контроля.