Рогозин назвал дату старта ракеты "Ангара А5М" с космодрома "Восточный"

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Старт тяжелой ракеты "Ангара А5М" запланирован на 2021 год. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, 3 июня Коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме "Восточный".

Тяжелая ракета "Ангара А5М" впервые стартует в 2021 году, написал в своем Facebook вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Также он сообщил, что 3 июня Коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме "Восточный".

Накануне в пятницу стало известно, что Минобороны России и госкорпорация Роскосмос будут совместно использовать космодром "Восточный". Как отметил глава корпорации Игорь Комаров, совместно с военным ведомством будет построен стартовый стол для ракеты "Ангара".

"Ангара" является семейством ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, которые включают в себя носители четырех классов. Главным разработчиком и производителем ракетоносителей семейства является Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.