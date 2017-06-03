Росгвардия задержала угонщиков Mercedes в Москве

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В Москве неизвестные похитили у мужчины автомобиль Mercedes-Benz. В городе был введен план "Перехват". Спустя 40 минут злоумышленники были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции.

Сотрудники Росгвардии смогли задержать подозреваемых в угоне автомобиля Mercedes. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службе центрального округа ведомства.

Злоумышленники напали на хозяина автомобиля с ножом, после чего, похитили у него Mercedes-Benz и скрылись в неизвестном направлении. В результате в городе ввели план "Перехват". В течение 40 минут похищенный автомобиль был обнаружен и блокирован сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по городу Москве на улице Народного Ополчения.

Один из подозреваемых попытался скрыться, однако все равно был задержан на улице Маршала Тухачевского. В Росгвардии подчеркнули, что задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались двое уроженцев Северо-Кавказского федерального округа 36-ти и 42-х лет.