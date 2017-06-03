Дутерте опроверг информацию о причастности ИГ к атаке в Маниле

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​Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что террористы ИГ непричастны к нападению на казино отеля Resorts World Manila в Маниле. Ранее СМИ узнали, что ответственность за атаку, жертвой которой стали 36 человек, взяли на себя боевики ИГ.

Президент Филиппин Родриго Дутерте опроверг информацию, согласно которой, нападение на казино отеля Resorts World Manila в столице страны было совершено террористами запрещенной в России группировки "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС.

"Это не работа ИГ", - заявил он.

Ранее стало известно, что в результате атаки на отель погибло 36 человек. Они стали жертвами пожара, который был устроен злоумышленником с винтовкой, попытавшимся ограбить курортное казино. Он несколько раз выстрелил в воздух, после чего облил игровые столы бензином и поджег.

Известно, что мужчина похитил фишки казино на крупную сумму, однако сбежать не смог. Подозреваемый покончил с собой, его тело было найдено в гостинице.

Практически сразу после инцидента СМИ узнали, что ответственность за атаку на себя взяло ИГ. Однако глава полиции отметил, что это не был акт терроризма, поэтому заявления "Исламского государства" о причастности к трагедии является пропагандой. Мужчина был европейской внешности и говорил по-английски.