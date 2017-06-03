Путин рассказал о беседе с Клинтоном о возможном вступлении России в НАТО

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал об одной из встреч с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном. В ходе той беседы российский лидер, по его собственным словам, предлагал бывшему коллеге рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

Президент России Владимир Путин предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность о вступлении нашей страны в НАТО. Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает ТАСС.

"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против", - рассказал Путин. По словам президента России, услышав эти слова хозяина Белого дома, "вся американская делегация очень занервничала".

В ответ Стоун предложил Путину действительно подать заявку, однако глава государства рассмеялся. Российский президент назвал Североатлантический альянс внешнеполитическим инструментом США, в котором нет союзников, а есть только их вассалы. "Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все что угодно - и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы", - рассказал глава государства.

Ранее Путин говорил о НАТО как инструменте внешней политики США в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Он отметил, что Россию не может не беспокоить приближение военной инфраструктуры альянса к ее границам.

Также российский лидер подчеркнул, что отсутствие инструментов сотрудничества России с НАТО лишает стороны возможности борьбы с терроризмом. По словам российского лидера, без такого взаимодействия не будет возможности конструктивно работать по купированию вопросов сегодняшней повестки дня. "НАТО создавалась как инструмент "холодной войны" в борьбе между Советским Союзом и странами "Варшавского договора". А сегодня НАТО - это инструмент политики США. Если это кому-то нравится, то и хорошо", - отмечал Путин.

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