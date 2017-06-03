Самолет ООН разбился в Сомали

Теги: оон самолет сомали Происшествие

Грузовой самолет ООН упал при посадке на юге Сомали. Воздушное судно рухнуло на один из стоявших неподалеку от аэропорта домов. При аварии никто из членов экипажа не пострадал.

На юге Сомали в провинции Гедо при заходе на посадку потерпел крушение борт ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Амор Альмагро.

По ее словам, упал самолет среднего размера. Авиамашине был нанесен значительный урон, однако четыре члена экипажа, находившиеся на борту, не пострадали.

Самолет упал на крышу жилого дома, расположенного рядом с аэропортом Гарбахари. В момент падения в помещении никого не было.