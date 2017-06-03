МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до 13-18 метров в секунду. Такая ситуация в столице сохранится 3 июня до 23:00. Из-за ветра может нарушиться электроснабжение, произойти повреждение линий электропередачи и связи.

Сильный ветер ожидается в Москве вечером 3 июня. Об этом сообщило главное управление МЧС по столице. Согласно данным ведомства, в городе ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, передает ТАСС.

По информации Росгидромета, такая ситуация сохранится до 23:00 субботы. Из-за ветра может произойти нарушение электроснабжения, повреждение линий электропередачи, а также связи. Кроме того, существует вероятность обрушения слабо укрепленных, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и кровли зданий.

Также МЧС рекомендует населению по возможности не выходить из дома и не находиться вблизи широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев, водителям отказаться от использования личного автотранспорта.