Появился рейтинг самых чистых и грязных регионов России

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Самым экологически чистым регионом России признана Тамбовская область. Таковы данные рейтинга организации "Зеленый патруль". Наиболее загрязненным регионом названа Челябинская область.

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" составила экологический рейтинг российских регионов по итогам весны 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Лучшим регионом по этому показателю стала Тамбовская область. За ней встала Республика Алтай. Тройку самых экологически чистых регионов замкнул Алтайский край.

Москва и Санкт-Петербург оказались в десятке лучших.

С другой стороны рейтинга находятся Челябинская (85 место), Московская (84 место), а также Ленинградская (83 место) области.

Рейтинг составлялся на основе таких параметров, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, активность общественных организаций.

Рейтинг экологически чистых регионов России публикуется раз в квартал. В прошлый раз он появился в марте 2017 года. В тот раз лидерство по этим показателям также осталось за Тамбовской областью, Республикой Алтай и Алтайским краем.