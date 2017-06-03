В результате ДТП в Подмосковье погиб человек

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Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Одинцовском районе Подмосковья. ДТП произошло на 42 километре Можайского шоссе.

Два автомобиля столкнулись в Одинцовском районе Подмосковья. В результате ДТП погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Трагедия произошла на 42 километре Можайского шоссе. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.