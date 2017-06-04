Жертвами теракта в Лондоне стали шесть человек

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Шесть человек погибли и еще 30 получили ранения в результате теракта в Лондоне. Накануне вечером на Лондонском мосту микроавтобус протаранил толпу пешеходов. Затем он направился в район рынка Боро. Там из машины вышли пятеро вооруженных охотничьими ножами террористов и атаковали прохожих.

Новая серия терактов в центре британской столицы. По последним данным, в результате атак на Лондонском мосту и рынке Боро погибли шесть человек, еще более 30 получили ранения. Как сообщили в нашем посольстве, россияне не пострадали, передает "ТВ Центр".

Накануне вечером на Лондонский мост на большой скорости выехал микроавтобус и протаранил толпу пешеходов. Затем автомобиль направился в район рынка Боро, расположенного неподалеку. Из машины вышли пятеро террористов, вооруженных охотничьими ножами длиной 30 сантиметров. На них также были устройства, напоминающие пояса смертников. Выкрикивая экстремистские лозунги, нападавшие атаковали прохожих.

В полиции подтвердили, что нападения совершила одна группа людей. Известно, что три террориста были ликвидированы через восемь минут после звонка в полицию. В настоящий момент идет поиск их пособников. Сейчас место происшествия оцеплено до завершения всех следственных мероприятий.

Это третье нападение за последние три месяца. Ранее атаке террористов в Англии подверглись Лондон и Манчестер.