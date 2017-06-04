В Москве прошел благотворительный концерт ко Дню защиты детей

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В столице ко Дню защиты детей прошел благотворительный концерт. В Галерее искусств Зураба Церетели собрались более 400 детей из 12 регионов России. Для зрителей благотворительного концерта подготовили насыщенную интерактивную программу, различные выставки и мастер-классы.

В Москве прошел благотворительный концерт, приуроченный ко Дню защиты детей. В Галерее искусств Зураба Церетели собрались более 400 ребят из 12 регионов России, передает "ТВ Центр".

Большинство из многодетных и малообеспеченных семей, в том числе дети с ограниченными возможностями. На сцену вместе с юными исполнителями вышли звезды эстрады. Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей Международной премии "Золотой шар". Для зрителей благотворительного концерта подготовили насыщенную интерактивную программу, различные выставки и мастер-классы.