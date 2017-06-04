Москвич задержан после убийства девяти человек в Тверской области

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В Тверской области произошло массовое убийство. В садовом товариществе поселка Редкино мужчина этой ночью застрелил девять человек из охотничьего ружья. Нападавшим оказался 45-летний житель столицы. По версии следствия, причиной трагедии мог стать бытовой конфликт.

В Тверской области убиты девять человек. Стрелявший в них мужчина задержан. В полиции сообщили, что это 45-летний житель Москвы. По версии следствия, причиной трагедии мог стать бытовой конфликт в садовом товариществе, передает "ТВ Центр".

В садовом товариществе поселка Редкино Тверской области местные жители шокированы ночным происшествием. Они неохотно общаются с журналистами. Некоторые настолько напуганы этим происшествием, что боятся выйти из дома и не выпускают своих детей. Самого расстрела никто не видел, но, по словам очевидцев, некоторые из них слышали звуки выстрелов.

Предполагаемого убийцу, а это по предварительным данным ранее не судимый 45-летний москвич, задержали по горячим следам. По одной из версий, он работал электриком в этом садовом товариществе, а в тот вечер выпивал с соседями за компанию. После нескольких часов застолья завязался конфликт, после чего москвич ушел и вернулся в компанию с оружием.

Полицию вызвала одна из выживших участниц конфликта. Она обратилась к участковому, который вызвал подкрепление. Сейчас стрелка допрашивают следователи. Известно, что он совершил убийство из собственного 12 калиберного карабина "Тайга". Стрелял по людям с близкого расстояния, так что шансов выжить у них не было. Причина столь жестокой расправы - бытовой конфликт, а все его обстоятельства сейчас устанавливают правоохранители.

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело. На месте работает бригада специалистов из центрального управления Следственного комитета.

Елена Сахно, "ТВ Центр".