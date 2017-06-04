Путин выразил соболезнования британцам в связи с терактом в Лондоне

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Великобритании в связи с терактом в центре Лондона. По последним данным, жертвами атаки стали шесть человек, еще 48 пострадали. Нападавшие уже ликвидированы. Ответственность за произошедшее на себя пока не взяла ни одна группировка.

Двойной теракт в центре Лондона. По последним данным, жертвами атаки стали шесть человек, еще 48 пострадали. Сначала пешеходов на улице протаранил автомобиль, затем преступники набросились на людей с ножами. Соболезнования Великобритании выразил Владимир Путин. Президент России резко осудил этот террористический акт. Нападавшие уже ликвидированы. Ответственность за произошедшее на себя пока не взяла ни одна группировка. Лондон уже не в первый раз становится мишенью для экстремистов, передает "ТВ Центр".

Все произошло в начале одиннадцатого вечера, когда в центре британской столицы особенно многолюдно. Фургон белого цвета на огромной скорости врезается в толпу и продолжает движение в сторону рынка Боро. Проехав еще несколько сотен метров, машина останавливается. Как потом рассказали очевидцы, вооруженный ножом мужчина уже пешком бросился в толпу.

Напуганные горожане пытались укрыться в местных кафе, магазинах и даже общественных туалетах. Многие провели в укрытии больше часа, пока ни началась массовая эвакуация. Впрочем, полиция отреагировала стремительно: уже спустя несколько минут на место прибыли первые наряды. В ходе завязавшейся перестрелки трое нападавших, хотя ранее СМИ сообщали о пятерых, были уничтожены.

"Мы квалифицируем произошедшее как террористический акт. Судя по всему, нападавших было трое, однако, мы сейчас проверяем эту информацию", - сказал помощник комиссара полиции Лондона Марк Роули.

Фотографию предполагаемого нападавшего опубликовал на своей странице в Twitter британский журналист. На снимке с места ЧП можно разглядеть устройство, похожее на пояс смертника. Впрочем, позже выяснилось, что черный жилет оказался всего лишь муляжом. В результате теракта погибли шесть человек, число пострадавших близится к полусотни. Большинство раненых остаются в больницах.

Всю ночь продолжалась эвакуация жителей ближайших домов. Сразу четыре станции подземки пришлось закрыть. К утру Скотлэнд-ярд увеличил число патрулей. Вслед за Лондоном повышенные меры безопасности вводят и другие мировые столицы. В Вашингтоне за порядком следят сотрудники антитеррористического подразделения. Свои соболезнования семьям погибших уже выразили европейские и американские лидеры.

"Соединенные Штаты помогут Лондону и Великобритании всем, чем смогут. Мы с вами. Храни вас Бог!", - отметил президент США Дональд Трамп.

С самого утра люди несут цветы к Вестминстерскому мосту. На Трафальгарской площади зажигают свечи. Среди пострадавших оказались двое граждан Франции. Ранение получил один сотрудник полиции.

"Нет слов, чтобы описать наше горе и гнев. Я потрясен тем, как эти трусливые преступники тщательно выбрали время для своего теракта: вечер субботы, когда город отдыхал. Этому страшному поступку не может быть оправданий. Мы не позволим себя запугать", - подчеркнул мэр Лондона Садик Хан.

Это уже третий теракт в стране за последние два с половиной месяца. Пока ни одна группировка ответственность за произошедшее сегодня ночью в центре британской столицы на себя не взяла.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".