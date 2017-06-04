Более тысячи фанатов "Ювентуса" пострадали в давке в Турине

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Более тысячи итальянских болельщиков пострадали в результате давки в Турине. Панику среди фанатов "Ювентуса" вызвал взрыв петарды. В давке пострадал четырехлетний ребенок, несколько человек находятся в больницах в критическом состоянии.

Более тысячи человек пострадали в результате давки в итальянском Турине. Панику среди футбольных болельщиков вызвал взрыв петарды. Люди решили, что произошел теракт, передает "ТВ Центр".

Как оказалось позже, петарду подорвал подросток, который пошутил, что это бомба. На центральной площади города в этот момент находилось более двадцати тысяч человек. На большом экране шла трансляция финального матча Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом". Не понимая, что происходит, люди побежали, сметая друг друга. В давке пострадал четырехлетний ребенок, несколько человек находятся в больницах в критическом состоянии.