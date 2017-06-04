В Германии афганский беженец убил ребенка из России

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В Германии афганский беженец убил пятилетнего ребенка из России. Трагедия произошла в приюте для беженцев, расположенном в Баварии, недалеко от города Регенсбург.

Ребенок из России погиб в Германии от рук нелегального мигранта. Трагедия произошла в приюте для беженцев, расположенном в Баварии, недалеко от города Регенсбург, передает "ТВ Центр".

41-летний гражданин Афганистана набросился с ножом на пятилетнего мальчика, нанес ему смертельные ранения, а также ранил его мать, уроженку России. Благодаря прибывшей на место полиции, второй ребенок женщины не пострадал. Силовики открыли огонь и ликвидировали нападавшего на месте. Мотивы его действий сейчас выясняются.