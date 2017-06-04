Один человек погиб в результате урагана в Свердловской области

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Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате мощного циклона в Свердловской и Челябинской областях. На регионы обрушились дождь и ураганный ветер. В результате с домов срывало крыши, повалены сотни деревьев, а без света остались более сорока тысяч жителей. Последствия стихии сейчас ликвидируют.

Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате мощного циклона в Свердловской и Челябинской областях. На регионы обрушились дождь и ураганный ветер. Его порывы были настолько сильными, что с домов срывало крыши. Повалены сотни деревьев. Без света остались более сорока тысяч жителей. Последствия стихии сейчас ликвидируют. По прогнозам синоптиков, в воскресенье в нескольких городах Урала снова ожидаются грозы и град, передает "ТВ Центр".

Деревья вырваны с корнем, повреждены крыши сотен жилых домов, нарушено транспортное сообщение. Тысячи жителей остались без электроснабжения. Частично были обесточены металлургический комбинат "Евраз" и "Уралвагонзавод". В Нижнем Тагиле и Староуткинске введен режим ЧС. В результате урагана есть жертвы.

"Привлечена группировка в количестве 2900 человек и 300 единиц техники. ((00.15)) Основные усилия направлены на восстановление электроснабжения в 25 населенных пунктах с общим количеством проживающего населения 120 тысяч человек. Пострадали девять человек, из них четверо госпитализированы - один ребенок. Один человек погиб", - сказал врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Эдуард Лукоянов.

Погибшим оказался 34-летний мужчина. Он приехал в гости к матери из Екатеринбурга. В результате сильного порыва ветра на мужчину упало дерево. Травмы оказались смертельными. Прокуратура проверяет, как проходило оповещение жителей Урала о надвигающемся урагане.

Помимо Свердловской области, стихия обрушилась на Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинскую и Курганскую области. В регионе продолжаются ливни, град и сильные порывы ветра до 25 метров в секунду. Увидев, как ветер сносит крыши домов, водители в панике уезжали. В Челябинске только утром удалось восстановить электроснабжение Тракторозаводского района. От шквального ветра пострадал один человек.

На северо-западе России лето началось с заморозков и метелей. В Мурманской области закрывают дороги, а в Архангельске продлили отопительный сезон. В Заполярье еще даже не наступила весна. Непогода и в центре европейской части страны. В Пензе град размером с две горошины, даже больше. В Карелии к снегопаду отнеслись с юмором. На улицы вышел Дед Мороз, а любители зимних видов спорта встали на лыжи. Циклон с холодными ветрами пришел с Баренцева моря.

Никита Васильев, "ТВ Центр".