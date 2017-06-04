SpaceX успешно вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

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Корабль Dragon успешно выведен на заданную орбиту. В нем находится груз для международной космической станции. Стыковка грузового аппарата намечена на понедельник.

На заданную орбиту успешно выведен корабль Dragon с грузом для международной космической станции. Ракета носитель Falcon 9 стартовала в полночь с мыса Канаверал, передает "ТВ Центр".

Нижнюю ступень, после того как она выполнила свою задачу, уже посадили на специальную платформу в нескольких милях от космодрома. Управляемый спуск совершен не в первый раз. Сам же грузовой аппарат движется навстречу МКС, стыковка намечена на завтра. Он доставит на станцию более двух с половиной тонн грузов, в том числе продукты и материалы для исследований. Сейчас на орбите находятся один космонавт из России Федор Юрчихин и два американских астронавта Джек Фишер и Пегги Уитсон.