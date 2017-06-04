"Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 15 июня

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В воскресенье начался прием звонков и сообщений для "Прямой линии с Владимиром Путиным". Она состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени. Президент в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

В воскресенье начался прием звонков и сообщений для "Прямой линии с Владимиром Путиным". Она состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени, передает "ТВ Центр".

Как отмечается на сайте Кремля, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Граждане нашей страны могут задать вопросы, позвонив по Единому номеру телефона, отправив СМС или ММС-сообщение, а также обратиться к президенту через сайт. Кроме того, заявки принимаются и в социальных сетях. В прямом эфире глава государства ответ на интересующие жителей темы. По итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным" будут сформированы поручения правительству.