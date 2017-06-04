Православные верующие во всем мире отмечают День Святой Троицы

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В воскресенье православные верующие отмечают один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Во всех храмах проходят торжественные литургии. По традиции Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возглавил богослужение в Троице-Сергиевой лавре.

В воскресенье православные верующие отмечают День Святой Троицы, один из главных христианских праздников, передает "ТВ Центр".

Во всех храмах проходят торжественные литургии. По традиции Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возглавил богослужение в Троице-Сергиевой лавре. Ежегодно там собираются тысячи паломников, с собой они приносят березовые ветви, символизирующие обновление души. Троицу отмечают на пятидесятый день после Пасхи, когда, согласно писанию, Святой Дух был послан на землю и миру явились все Три Ипостаси Бога.