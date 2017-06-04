Число жертв теракта в Лондоне возросло до семи человек

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По последним данным, семь человек погибли и еще 48 пострадали в результате теракта в Лондоне. Полиция также рекомендует жителям британской столицы по возможности не появляться в районе Лондонского моста и рынка Боро из-за проводящихся там следственных действий.

Количество погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу лондонской полиции Крессиду Дик. Ранее сообщалось о шести жертвах в результате атаки в британской столице.

"На данный момент, к сожалению, подтверждена гибель семи человек. Согласно имеющейся информации, 48 человек получили ранения", - сказала Дик. Она также рекомендует жителям британской столицы по возможности не появляться в районе Лондонского моста и рынка Боро из-за проводящихся там следственных действий.

Накануне поздно вечером в центре Лондона произошел двойной теракт. Сначала пешеходов на улице протаранил автомобиль, затем преступники набросились на людей с ножами. Нападавшие уже ликвидированы. Ответственность за произошедшее на себя пока не взяла ни одна группировка. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Великобритании в связи с терактом в британской столице.

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