Мэй: между терактами в Лондоне и Манчестере нет прямой связи

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Тереза Мэй заявила об отсутствии прямой связи у терактов в Лондоне и Манчестере. По ее словам, эти атаки сопоставимы только одной злой идеологией исламистского экстремизма. Премьер Великобритании также отметила, что выборы в парламент страны пройдут 8 июня, как и было запланировано ранее, несмотря на последние события.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что последние террористические атаки в Лондоне и Манчестере не были связаны между собой. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В то время как последние атаки не были связаны единой сетью, они связаны в одном важном аспекте. Они связаны одной злой идеологией исламистского экстремизма", - сказала Мэй.

Она также отметила, что выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано ранее. По словам Мэй, насилие никогда не должно подрывать демократический процесс.

Накануне поздно вечером в центре Лондона произошел двойной теракт. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек и еще 48 пострадали. Сначала пешеходов на улице протаранил автомобиль, затем преступники набросились на людей с ножами. Нападавшие уже ликвидированы. Ответственность за произошедшее на себя пока не взяла ни одна группировка.

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