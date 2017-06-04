Хуснуллин: программа реновации позволит удвоить число мест парковки в Москве

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Пока москвичи голосуют, строители и архитекторы уже планируют будущие кварталы. Учитывая масштабы реновации, а нашу программу уже называют крупнейшей в мире, задача это непростая. О перспективах проекта накануне в эксклюзивном интервью "ТВ Центру" рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Вопрос: "Мы с Вами находимся на строительстве новой станции метро "Петровский парк". И поэтому начнем, наверное, с вопросов об инфраструктуре. В рамках программы реновации предусмотрено строительство большого объема жилья. Не останутся ли все эти квадратные метры без соответствующего количества дорог, транспортных развязок, станций метро?"

Хуснуллин: "Строя Третий пересадочный контур, строя МЦК, строя новые радиальные направления линий метрополитена, мы приближаемся к кварталам реновации и за счет этого улучшаем транспортную доступность. Это что касается метро. Плюс строительство Северо-Восточной, Северо-Западной хорды, радиальных направлений автомобильных дорог и связок между ними, приведет к тому, что тоже нагрузка на транспортную сеть значительно уменьшится. Также мы, строя первые кварталы реновации, сегодня предусматриваем первые этажи рабочими - это будут нежилые. Предусматриваем возможность создания дополнительных рабочих мест, тем самым мы достигнем, что люди все-таки будут меньше передвигаться на транспорте, а будут жить работать и отдыхать в местах пешей доступности, там, где есть пешая доступность. Поэтому в целом, сделав общий расчет по реновации, сейчас пока предварительный, мы видим, что транспортная ситуация, она даже улучшится, а не ухудшится".

Вопрос: "Много говорилось о том, что в новых кварталах реновации дома будут иметь дворы без машин. И при этом количество машиномест и парковок увеличится. Нет ли здесь парадокса?"

Хуснуллин: "Парадокс достаточно просто объясняется. Сегодня пятиэтажка, если ее поднять вверх, то есть она сегодня как бы находится на земле в пять этажей, если сделать выше, там 15-16 этажей, в три раза, то территория освобождается. Раз. Второе: мы, делая комплексную застройку, мы двор внутри комплексной застройки оставляем без машин, чтобы это было место отдыха, с детскими площадками, со спортивными площадками, с местами прогулки. А вот по периметру подъездные дороги, которые будут к этому кварталу, они днем будут выполнять функцию транспортных магистралей, дорожек связывающих, и за счёт них увеличится проницаемость кварталов, легче будет проезжать. А ночью это будет использоваться как место для паркования автомобилей жителей данных домов на ночь. Это вообще мировая практика, и на сегодняшний день мы посчитали, мы просто взяли примерно квартал, посчитали, и оказалось, что если спроектировать по-новому этот квартал, то только в плоскостном исполнении парковочных мест будет в два раза больше, при этом качество среды значительно улучшится. Вторая часть вопроса. Мы в первом подземном уровне тоже будем делать паркинги. Если будет свободная территория, мы еще будем делать многоярусные паркинги, поэтому вот комбинированные решения в каждом квартале - наземные, подземные, многоярусные, что в конечном итоге позволит, наоборот, не ухудшить ситуацию, а улучшить по местам хранения автомобилей".

Вопрос: "Кстати об этажности. Разная информация есть о том, сколько этажей будет в новых домах. Можете как-то это прокомментировать? Есть ли уже предварительные прикидки или расчеты?"

Хуснуллин: "У нас, к сожалению, многие пытаются на этом как-то, не знаю, какой-то информационный повод создать. Этажность будет в каждом квартале индивидуальная. Это где-то шесть, где-то восемь, где-то 14 этажей. Основной объем у нас все-таки этажности будет на уровне 14, 15, может быть, этажей. То есть мы не уйдем в такое вот высотное строительство для тех, кого переселяем из пятиэтажных домов".

Вопрос: "По поводу отделки. Вопрос, который очень волнует тех, кому предстоит жить в реновируемых кварталах. Можно ли ее будет как-то предварительно посмотреть или "пощупать"? До того момента, как люди получат ключи?"

Хуслнуллин: "Мы уже на сегодняшний день отработали такой толстый альбом, в котором приписали вплоть до того, какие розетки будут, какие полотенцесушители будут. Мы уже начали этот альбом вывешивать у себя на сайте, но пока как предварительный. Потому что мы сейчас ждем, когда пройдет голосование, поймем окончательный объем домов, поймем окончательный объём строительства. И потом мы этот альбом как информационный уже стали обсуждать с людьми. Дальше мы его уже просто положим в техническое задание, которое будет применяться при проектировании жилых домов. Но могу сказать, что стандарт отделки заложен на уровне "комфорт". То есть если мы предыдущую программу делали отделку на уровне эконом-класса, то теперь у нас стандарт отделки вышел на уровень "комфорт". Наша ведь задача не просто построить дома, наша задача создать новый образ жизни. Нам мэр ставит задачу создать новый образ жизни - со стандартами благоустройства, со стандартами по социалке, со стандартами по парковочным местам, со стандартами повышенными отделки, улучшенной отделки квартир, поэтому это такая большая и очень серьезная задача".