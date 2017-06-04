В Москве растет число таксистов, обманывающих пассажиров

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В России с начала лета нельзя заниматься извозом, не имея российских водительских прав. В первую очередь новая норма закона коснулась таксистов, значительная часть которых - гости из южных республик. Это привело к тому, что различные сервисы подняли цены на услуги извоза, а также к появлению многих других подводных камней.

С 1 июня в России нельзя заниматься извозом, не имея наших же, российских, водительских прав. В первую очередь новая норма закона коснулась таксистов, значительная часть которых - гости из южных республик. Уже в пятницу вечером найти свободную машину в Москве было очень сложно, агрегаторы по такому случаю даже подняли цены. Это, однако, не единственный подводный камень рынка перевозок, передает "ТВ Центр".

Столичный аэропорт – одно из самых прибыльных мест для таксистов. Тут царит жесткая конкуренция. Водители, которые здесь годами зарабатывали, жалуются, что их клиенты ушли в приложения. Реальные очереди из машин, боровшихся за самую выгодную диспозицию, превратились в электронные очереди. Но пассажиру от этого легче не стало.

Распределение заказов у агрегаторов устроено просто: система отправляет на вызов ближайшую к клиенту машину, но таксисты научились обманывать программу. При этом это лишь мелкая уловка, частный случай. Как оказалось, у аэропортов, вокзалов, мест массового скопления людей, действуют целые нелегальные таксопарки. Один человек, который реально подключен к агрегатору, используя поддельные GPS данные, перехватывает заказы и выступает в роли диспетчера для своих коллег.

Таксисты-частники рассчитывают на то, что клиенту некогда будет разбираться, и он согласится ехать на другой машине. Бомбилы говорят, что агрегаторы опускают ценник ниже себестоимости и отбирают у них клиентов. Приходится хитрить и восполнять утраченную выгоду за счет пассажира. При оплате наличными, водитель с легкостью взвинчивает цену. На самое видное место в салоне автомобиля ставится фальшивый таксометр. После завершения поездки, запредельную сумму объясняют тем, что в приложении пишут лишь примерную стоимость, а настоящая цена вот она - перед глазами.

С оплатой картой все сложнее. Но и тут есть лазейки. Многие службы сейчас работают по фиксированным ценам. Сумма может списываться в начале поездки. В таком случае псевдо-диспетчер получает плату, тут же завершает вызов, и ловит нового клиента. На водительских форумах многие пишут, что и вовсе таксисты научились взламывать приложения агрегаторов и менять внутренний алгоритм. Не шуткой в данном контексте звучат заявления о том, что нелегалы используют глушилки для интернета, чтобы человек, выйдя из аэропорта не смог воспользоваться онлайн-сервисами. Однако эксперты такую возможность опровергают.

"Уверяю, что у таксистов нет такой возможности приобрести такую дорогостоящую аппаратуру, скорее всего эта была какая-то специальная операция в аэропорту по безопасности, кто-то приехал. Если кто приезжает, служба аэропорта иногда блокирует сигналы интернета в целях безопасности", - сказал председатель профсоюза таксистов Андрей Попков.

Так или иначе, с таксистами-хакерами пытаются бороться технические службы агрегаторов. Фактически приложения отвечают лишь за распределение заказов. Махинации с GPS и с попытками накрутить стоимость вычисляют. Водителей отключают от сервиса. Но таксисты возвращаются на службу под другим именем. И все начинается сначала. По мнению руководителя общественного движения "стоп нелегал" Евгения Грэка, некоторые таксопарки, работающие с агрегаторами, зарабатывают на продаже поддельных аккаунтов.

А это уже область ответственности правоохранительных органов. Рынок таксомоторных перевозок превратился в поле боя без правил. В жесткой конкурентной борьбе побеждает сильнейший. Но проигравшим, пока, как не крути, остается пассажир.

Виктор Прокушев, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".