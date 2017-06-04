Директор НИИ имени Склифосовского ушел со своего поста

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Могели Хубутия заявил, что он уходит с поста директора НИИ имени Склифосовского, но останется работать в учреждении в качестве хирурга. По словам академика, он готовился покинуть должность руководителя института еще в прошлом году, однако решение об этом было принято только в ночь на воскресенье.

Академик Могели Хубутия объявил о своем уходе с должности директории НИИ имени Склифосовского. При этом он продолжит работу в институте в качестве хирурга. Об этом Хубутия рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело - хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые", - приводит слова Хубутии ТАСС.

По словам академика, он готовился покинуть руководящий пост еще в прошлом году, однако решение об этом было принято только в ночь на воскресенье. В свою очередь, глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что Хубутия назначен на должность президента НИИ.