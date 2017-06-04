Главный редактор The New Times объявила о закрытии журнала

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Журнал The New Times больше не будет выпускаться в бумажной версии. Об этом заявила главный редактор издания Евгения Альбац. По ее словам, это связано с нехваткой финансирования.

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии бумажной версии издания. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Альбац выложила фотографию обложки журнала с подписью "Спасибо, что были с нами". В комментариях к записи она написала, что бумажная версия издания больше не будет выпускаться. По ее словам, это связано с нехваткой финансирования.