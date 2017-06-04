Полиция арестовала 12 подозреваемых по делу о теракте в Лондоне

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Полиция Великобритании арестовала 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне. Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке британской столицы. По последним данным, жертвами вчерашней террористической атаки стали семь человек и еще 48 пострадали.

Британские полицейские задержали 12 подозреваемых по делу о теракте в центре Лондона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

"Представители контртеррористического управления полиции этим утром задержали 12 человек по подозрению в причастности к инциденту у Лондонского моста. Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона", - говорится в сообщении.

В субботу поздно вечером в центре Лондона произошел двойной теракт. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек и еще 48 пострадали. Сначала пешеходов на улице протаранил автомобиль, а затем преступники набросились на людей с ножами. Нападавшие уже ликвидированы. Ответственность за произошедшее на себя пока не взяла ни одна группировка.

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