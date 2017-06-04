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Число верующих, поклонившихся мощам Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в столице, превысило 350 тысяч. При этом в первые дни лета поклониться святыне пришли 81,5 тысячи человек.

Более 350 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в столице. Об этом сообщается на официальном сайте принесения святыни.

Отмечается, что в первые дни лета поклониться мощам пришли 81,5 тысячи человек. При этом всего за две недели Храм Христа Спасителя посетили 352,5 тысячи человек.

Мощи Николая Чудотворца были доставлены в Россию из Италии впервые за 930 лет. Они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.