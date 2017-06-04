В Германии сошел с рельсов скоростной поезд

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В Германии сошел с рельсов междугородний скоростной поезд. Инцидент произошел в Кельне в воскресенье утром. При этом в поезде находился только машинист и он не пострадал в результате происшествия.

Скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в Германии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Koelnische Rundschau.

Инцидент произошел в Кельне в воскресенье утром. При этом в поезде находился только машинист и он не пострадал. В результате случившегося железнодорожные пути были заблокированы. Из-за этого частично нарушился график движения поездов.