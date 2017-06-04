Вице-губернатора Владимирской области задержали за взятку

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Вице-губернатор Владимирской области задержана по подозрению в получении взяток в размере трех миллионов рублей. Елену Мазанько поместили в изолятор на 72 часа. Решение об ее аресте суд будет принимать во вторник. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Следователи задержали вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Риту Шляхову.

"Елена Мазанько задержана на 72 часа, пока что находится в изоляторе. Решение об аресте суд будет принимать во вторник, 6 июня. Вице-губернатора подозревают в получении в 2014 году двух взяток в размере одного и двух миллионов рублей", - сказала Шляхова.

В свою очередь, в Следственном комитете России подтвердили факт задержания вице-губернатора. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". По данным СКР, Мазанько получила денежные средства от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области, а также поставку мебели.