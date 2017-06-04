На сайте "Прямой линии" появились первые вопросы Путину

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Первые вопросы россиян Владимиру Путину опубликованы на сайте "Прямой линии". В частности, большинство граждан спрашивают про жилье и коммунальное хозяйство, возможности реновации "хрущевок" в регионах, курс рубля и экономическую ситуацию в стране в целом.

Первые вопросы граждан России президенту страны Владимиру Путину опубликованы на сайте проекта "Прямая линия".

В частности, самые популярные вопросы россиян касаются жилья и коммунального хозяйства, возможности реновации "хрущевок" в регионах, курса рубля и экономической ситуации в стране в целом. Кроме того, граждан заботят ситуации с работой, заработной платой, пособиями и увеличением пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что в воскресенье начался прием звонков и сообщений для "Прямой линии с Владимиром Путиным". Она состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 15 июня