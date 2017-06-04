В понедельник в Москве может выпасть до 20% месячных осадков

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До 20 процентов месячных осадков может выпасть в столице в понедельник. Кроме того, 5 июня станет самым холодным днем на предстоящей неделе. Температура в Москве будет на уровне 14-16 градусов тепла.

В понедельник в столице может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. Кроме того, 5 июня станет самым холодным днем на предстоящей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

"В понедельник, 5 июня, по предварительным расчетам, ожидается 13 мм осадков, что составляет более 17% июньской нормы, которая равна 75 мм",- говорится в сообщении. При этом понедельник будет ветреным и прохладным.

Температура в Москве будет на уровне 14-16 градусов, но уже начиная со вторника воздух начнет прогреваться сильнее и к четвергу столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла.