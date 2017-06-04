МВФ и Всемирный банк одобрили проект пенсионной реформы на Украине
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Международный валютный фонд и Всемирный банк одобрили законопроект реформы пенсионной системы на Украине. Ранее в мае текущего года украинские власти утвердили документ, согласно которому пенсионный возраст не будет повышен, однако вырастет минимальный страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию, с 15 до 25 лет.
Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали законопроект реформы пенсионной системы на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики страны.
"Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили поддержку правительственному законопроекту реформирования пенсионной системы, который разработан Министерством социальной политики Украины", - говорится в сообщении.
Ранее в мае текущего года украинские власти утвердили документ, согласно которому пенсионный возраст не будет повышен, однако вырастет минимальный страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию, с 15 до 25 лет. Кроме того, отменят специальные условия выхода на пенсию и право на нее за выслугу лет для отдельных профессий.
Проведение данной реформы было одним из условий МВФ для предоставления Украине 17,5 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи.
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