МВФ и Всемирный банк одобрили проект пенсионной реформы на Украине

Теги: пенсионеры пенсия Украина банк мвф

Международный валютный фонд и Всемирный банк одобрили законопроект реформы пенсионной системы на Украине. Ранее в мае текущего года украинские власти утвердили документ, согласно которому пенсионный возраст не будет повышен, однако вырастет минимальный страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию, с 15 до 25 лет.

Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали законопроект реформы пенсионной системы на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики страны.

"Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили поддержку правительственному законопроекту реформирования пенсионной системы, который разработан Министерством социальной политики Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в мае текущего года украинские власти утвердили документ, согласно которому пенсионный возраст не будет повышен, однако вырастет минимальный страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию, с 15 до 25 лет. Кроме того, отменят специальные условия выхода на пенсию и право на нее за выслугу лет для отдельных профессий.

Проведение данной реформы было одним из условий МВФ для предоставления Украине 17,5 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи.

Читайте также:

МВФ выдвинул Украине условия по новому кредиту

МВФ выделил Украине транш в размере 1 млрд долларов